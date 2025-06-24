Липецкая область вошла в ТОП-20 по количеству финалистов спецпроекта «Всегда готов!»

Стали известны финалисты спецпроекта «Всегда готов!». Успешно справились с первым творческим испытанием больше 1200 участников в возрасте 14-17 лет со всей страны, в их числе 22 представителя из Липецкой области. По этому показателю регион вошел в ТОП-20 субъектов страны. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в Мастерскую управления «Сенеж».

Теперь конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Предлагается рассказать об исторической личности и герое нашего времени, которые вдохновляют; поделиться идеями, мыслями и эмоциями от прочитанного произведения, кино или мультфильма; написать о необычной локации родного города или региона; рассказать о любимом музыкальном исполнителе и чем вдохновляет его творчество; выбрать цитату, которая повлияла на жизнь; а также поделиться любым другим источником вдохновения, это могут быть, например, увлечения, путешествия, проекты.

Чтобы получить высокие баллы, финалистам нужно максимально полно раскрыть тематику каждого выбранного источника вдохновения, соблюсти технические требования к визуалу. Оценивается художественная составляющая и эстетика изображений, а также грамотность, оригинальность и глубина раскрытия темы на графических изображениях. Финалисты могут получить дополнительные баллы, набрав реакции в социальных сетях: количество дополнительных очков рассчитывается из количества набранных реакций.

Победители спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу по созданию UGC-контента в новый корпус Мастерской управления «Сенеж» города Солнечногорск. Их ждет насыщенная программа под чутким руководством наставников «Другого Дела»: творческие студии, развлекательные шоу, интеллектуальные игры и встречи с медийными спикерами. Кроме того, все победители получат мерч спецпроекта, созданный в коллаборации с брендом Запорожец Heritage. За каждый этап ребята получат баллы «Другого Дела», которые можно обменять на призы в сервисе, а информационный партнер спецпроекта, российское интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ», на своих ресурсах расскажет самые яркие истории победителей этого сезона.

Спецпроект «Всегда готов!» был разработан к 100-летию пионерского движения. Итоги конкурсного отбора объявили накануне четырехлетия «Другого Дела» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогают липчанам раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.