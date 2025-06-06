Липецкая область вошла в топ-20 по количеству заявок на конкурс тренеров проекта «СпортТрек»

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Попробовать свои силы решили 25 липчан. По количеству заявок Липецкая область вошла в топ-20.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Основной акцент сезона сделан на работе с тренерским сообществом. Сам конкурс состоит из двух треков: для профессиональных тренеров и для любителей. После регистрации участники прошли опрос. Далее они пройдут дистанционную оценку навыков и компетенций, состоящую из нескольких этапов: опросника, написания эссе и записи видеовизитки.

Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое формулирование целей и их реалистичность, заинтересованность в обратной связи от подопечных, а также заинтересованность в развитии своих методик и профессиональных навыков.

Участники, успешно прошедшие все этапы и получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, получат возможность обучиться по программе дополнительного профессионального образования. По результатам обучения участники получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре. Там их ждут встречи с именитыми гостями из сферы спортивной индустрии, баскетбольный шоу-драфт, а также стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать баллы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

«Конкурсы президентской платформы позволяют молодым специалистам из Липецкой области получить оценку их компетенций на уровне высочайших экспертов, а также повысить квалификацию своих навыков и получить новые знания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.