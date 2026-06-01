Липецкая область вошла в топ-20 регионов России по числу дипломантов IX сезона олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Липецкая область продемонстрировала высокий уровень подготовки будущих специалистов: регион вошел в топ-20 по числу дипломантов, а 29 студентов из липецких вузов подтвердили свои знания и навыки, успешно преодолев многоэтапный отбор.

Всего на участие в юбилейном сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов — 215 515 человек. Дипломантами стали 3 606 обучающихся российских вузов.

«Участники из Липецкой области доказали: профессионализм не имеет географических границ. В IX сезоне ребята проявили себя в таких направлениях олимпиады, как “Теплоэнергетика и теплотехника”, “Металлургия”, “Транспорт” и других. Мы гордимся их достижениями и уверены, что успехи наших финалистов станут примером не только для земляков, но и для студентов со всей страны», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Высокие результаты показали студенты трех ведущих вузов региона: Липецкого государственного технического университета, Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

«Высокая активность участников из Липецкой области и их уверенные результаты в олимпиаде “Я – профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Их успех — это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — подчеркнула руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении на следующую ступень образования (в магистратуру, аспирантуру, ординатуру), а также возможность пройти стажировки в крупнейших российских компаниях. Медалисты проекта, помимо этого, удостоены денежных премий в размере до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект охватывает 70 направлений — от истории и креативных индустрий до искусственного интеллекта и разработки беспилотных воздушных судов.

«Результаты липецких студентов в олимпиаде “Я – профессионал” — это наглядное доказательство того, что качественное образование и упорный труд всегда приносят свои плоды. Попадание в топ-20 регионов и 29 дипломов — серьёзная заявка на лидерство. Отрадно, что наши ребята традиционно сильны в таких ключевых для экономики региона направлениях, как теплоэнергетика, металлургия и транспорт. Мы со своей стороны продолжим создавать все условия, чтобы талантливая молодёжь могла получать лучшие знания, реализовывать свой потенциал и строить успешную карьеру здесь, на малой родине. От всей души поздравляю студентов, их наставников и педагогов с этой значимой победой», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.