Липецкая область вошла в топ-20 регионов России по итогам Большого этнографического диктанта

Липецкая область подтвердила статус одного из самых активных регионов в деле сохранения культурного наследия, показав высокий результат в Большом этнографическом диктанте. В 2025 году свои знания о народах России проверили 49 105 жителей области, что на 6 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Диктант прошел на 72 площадках во всех муниципалитетах региона. Центральными точками стали Липецкий государственный педагогический университет и Липецкий историко-культурный музей. К акции массово подключились учебные заведения, учреждения культуры, здравоохранения и социальной политики. Особую роль сыграли библиотеки, ставшие главными центрами проведения диктанта в районах. Активное участие приняли и журналисты региональных СМИ. По итогам акции Липецкая область заняла 6 место среди субъектов РФ с населением от 1 до 3 миллионов человек и 18 место в общероссийском рейтинге из 89 регионов-участников.

«Особенно ценно, что диктант объединил людей разных профессий и поколений: педагогов, студентов, медиков, работников культуры и журналистов. Благодаря их вовлеченности акция стала по-настоящему масштабным и значимым событием для всего региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Большой этнографический диктант – это всероссийский просветительский проект, который знакомит с культурой народов России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.