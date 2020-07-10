Липецкая область вошла в топ-25 рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ

Липецкая область второй год подряд входит в топ-25 регионов, возглавляющих рейтинг инвестиционной привлекательности. Он был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) на заседании наблюдательного совета под председательством Президента России Владимира Путина.

Как сообщает LipetskMedia, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах АСИ готовит ежегодно вместе с деловыми объединениями. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по данным статистики и опросам бизнес-сообщества. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в России в 2015 году.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив Президента России», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.