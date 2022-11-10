Липецкую область в финале конкурса «Флагманы дополнительного образования» представят 27 участников. В командных состязаниях примут участие шесть сборных по четыре человека в каждой. Пять – от образовательных организаций Липецка, это Гимназия №64 имени В.А. Котельникова, Центр развития творчества «Левобережный» (две команды), Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова и Центр технического творчества «Новолипецкий», еще одна – от школы №4 имени академика Н.Г. Басова Усмани. Кроме того, два представителя из Липецка и один из Чаплыгина сразятся за звание лучших в индивидуальном зачете.

В финале участников ждут три этапа. Перед каждым испытанием будет проведена образовательная сессия от ведущих экспертов в сфере дополнительного образования. То есть финалисты получат возможность не только заявить о себе и проверить свои знания, но и повысить квалификацию. Победители же войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Будем болеть за наших педагогов в финале. Надеюсь, скоро мы услышим о них как о победителях. Дойти до последнего этапа в таком количестве – уже показатель профессионализма липецкой системы дополнительного образования в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего по итогам дистанционного тестирования определены 200 финалистов. В число регионов лидеров по количеству финалистов вошли Санкт-Петербург (55 конкурсантов), Липецкая область (27) и Чеченская Республика (16). Первоначально на участие в конкурсе зарегистрировалось более 16 тысяч человек из всех субъектов страны.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев и педагогов системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.