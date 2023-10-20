Центры «Мой бизнес» Липецкой области, Алтайского и Краснодарского краев вошли в топ регионов по организации образовательной части программы «Мама-предприниматель», направленной на поддержку женского предпринимательства. Итоги реализации регионального этапа программы подвело Минэкономразвития России. Липецкая область оказалась также в числе регионов с наибольшим количеством заявок на участие в программе.

«Малое и среднее предпринимательство набирает популярность среди липчан, поскольку люди понимают, что это реальная возможность организовать дело по душе и по способностям и начать зарабатывать. Также в регионе реализуется множество мер поддержки бизнеса — как на начальных этапах, так и в процессе развития и расширения предприятия», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За этот год в программе приняли участие около 2 тысяч россиянок. Участницы по всей стране получили необходимые знания для ведения бизнеса, а 64 из них смогли выиграть гранты – более 3,5 млн рублей уже перечислено победительницам. До конца года состоится большой региональный этап в Санкт-Петербурге с привлечением более 100 участниц. Старт отбора объявят до начала ноября. Право участвовать в федеральном этапе получат лучшие из лучших.

Проект «Мама-предприниматель» направлен на снижение барьеров вхождения в предпринимательскую деятельность для женщин в декрете. В этом году отмечено разнообразие бизнес-проектов: детские клубы, питомники, дизайнерские проекты. Много идей социального и инклюзивного бизнеса. «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Организатор мероприятия: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП» при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

В нашем регионе функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.