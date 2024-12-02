Липецкая область вошла в тройку лучших регионов Центрального федерального округа по объёму инвестиций на душу населения. По итогам девяти месяцев 2024 года объём инвестиций в основной капитал составил 156,5 млрд рублей, или 121,8% к аналогичному периоду 2023 года. Объём инвестиций на душу населения – 140,2 тысячи рублей.

Кроме того, Липецкая область вошла в число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью в рейтинге, составленном Национальным Рейтинговым агентством в ноябре 2024 года. В региональном управлении инвестиций и инноваций отметили, что это является подтверждением успешной работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.