Липецкая область привлекла 261,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал в 2024 году и подтвердила статус одного из самых инвестиционно-привлекательных регионов ЦФО. Согласно данным Липецкстата, объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов вырос на 28,1% по сравнению с 2023 годом. На душу населения этот показатель составил 235,3 тыс. рублей, что позволило региону занять третье место в Центральном федеральном округе.

Организации без учета субъектов малого предпринимательства инвестировали 178 млрд рублей, что на 28,1% больше, чем в 2023 году. Основной объем инвестиций направлен в ключевые отрасли экономики: металлургическое производство (25,9%), производство пищевых продуктов (14,0%), сельское хозяйство (13,5%), энергетику (7,7%), транспорт и логистику (7,6%).

О высоком уровне доверия бизнеса к региону свидетельствует то, что 68,9% инвестиций обеспечены за счет собственных средств организаций. Привлеченные средства составили 31,1%, за счет кредитов банков —10,4%. Доля бюджетных средств достигла 16,7%, из которых 9,7% — средства областного бюджета, 4% — местного и 3% — федерального.

«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Регион демонстрирует устойчивый рост инвестиционной активности, подтверждая статус одного из лидеров ЦФО по темпам экономического развития, остается привлекательным для реализации крупных проектов и расширения действующих производств, обеспечивая стабильность и перспективы для бизнеса.