Более 330 млн литров питьевой упакованной воды произведено с начала 2022 года в Липецкой области. По этому показателю регион входит в топ-3 среди субъектов Центрального федерального округа. Актуальную информацию стало возможным получить, в том числе благодаря системе «Честный знак» и обязательной маркировке упакованной воды, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

С 2021 года в России начался постепенный ввод обязательной маркировки упакованной воды. Она проходит в несколько этапов. Цель маркировки – создание более прозрачного рынка упакованной воды. С 1 ноября нынешнего года начинается следующий этап внедрения маркировки воды. Участники рынка должны будут передавать сведения об обороте продукции, используя электронный документооборот. Эта мера сделает прозрачной цепочку, которую проходит вода на пути от производителя до прилавка. Управление сельского хозяйства Липецкой области ведет активную работу с предприятиями по разъяснению новых правил, организуя консультации и совещания с участием представителей компании – оператора системы «Честный знак».

В планы по развитию маркировки также входит внедрение прослеживаемости производимой воды на пути от скважины до прилавка. К системе мониторинга за оборотом маркированной воды добавятся данные Роснедр и Росгеолфонда. Эта информация будет сравниваться с показателями производителей. Данная мера позволит выявлять случаи контрафакта на рынке воды. Факты нелегального производства будут определяться по расхождению данных в системах, основанных на объемах добываемой и производимой воды. По итогам 2021 года по производству минеральной воды Липецкая область заняла второе место в ЦФО и четвертое в России.