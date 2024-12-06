Итоги Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 2024 года подвели в Минприроды России. Липецкая область вошла в тройку лидеров по ЦФО. Почти 12 000 человек вышли на уборку прибрежных зон, что на 1700 человек больше, чем в прошлом году. Очищено 714 километров берегов – это на 65 километров больше, чем в 2023.

Всего на территории области насчитывается 1814 водных объектов, включая пруды и водохранилища. Такое обширное водное хозяйство требует повышенного внимания. «Подобные акции способствуют осознанию важности экологической деятельности и дают чувство сопричастности к большому и важному делу сохранения природы и ее богатств. Объединение такого огромного количества липчан в рамках акции не может не вселять оптимизм, что наши граждане в большинстве своем заботятся об экологии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Акция «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2024 году в акции приняли участие почти 1 550 000 добровольцев. Очищено более 54 тыс. километров. Собрано 118 тыс. кубометров отходов, значительная часть – направлена на переработку. Всего проведено 28 252 акции во всех регионах страны. За 11 лет добровольческая инициатива объединила 11,5 млн участников. Они собрали 12,3 млн мешков мусора. Чтобы их вывезти, понадобилось 103 000 КамАЗов. С 2025 года в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» стартует федеральный проект, который получил такое же название, как и акция, – «Вода России».