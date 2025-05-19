Липецкая область вошла в топ-30 по количеству заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои инициативы отправили больше 74 тысяч человек, из них 431 – житель Липецкой области. Основной состав участников этого года – 90% – молодёжь от 14 до 35 лет. Их проекты представлены по 13 номинациям – от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Наряду с основными направлениями для взрослых участников предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной» для детей до 13 лет. Две номинации без возрастных ограничений: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».

После завершения заявочной кампании конкурса проекты ждёт заочная экспертиза – она продлится до 26 мая. По ее итогам 300 финалистов ожидает очная презентация проектов. В новом сезоне организаторы подготовили для финалистов дополнительные возможности: расширенную программу наставничества, новые форматы поддержки лучших проектов и специальные образовательные модули для участников разных возрастов. Авторы лучших инициатив смогут получить грант до 1,5 млн рублей от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума. Посмотреть запись трансляции по итогам пресс-конференции можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» за свою более чем 20-летнюю историю сформировал уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, чьи идеи способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни их жителей. Приятно отметить, что липчане тоже стремятся становиться его активными участниками и не раз получали высокую оценку экспертов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.