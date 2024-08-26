Липецкая область вошла в топ-5 регионов России в рейтинге Минстроя по формированию комфортной городской среды. Критериев оценки было больше 30.

За последние пять лет в Липецкой области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроено больше 700 общественных пространств. Также при распределении рейтинговых позиций учитывалась не только достижение показателей нацпроекта, но и эффективность его реализации, активность участия в конкурсах, работа с внебюджетом, информирование и вовлечение жителей, привлечение добровольцев и другие критерии.

«Благодаря данному нацпроекту, инициированному Президентом РФ, только в этом году мы благоустроим больше 100 общественных пространств. 30 объектов для преображения выбрали наши жители в ходе всероссийского онлайн-голосования. Поддержка федерального центра и активная позиция липчан в вопросах благоустройства позволяет нам делать города и сёла региона более комфортными и современными», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.