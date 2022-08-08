Почта составила рейтинг самых читающих регионов России. В первую тройку регионов с самыми активными подписчиками вошли Курская, Брянская и Костромская области. Липецкая область в ТОП-5 самых читающих регионов страны.

По итогам первого полугодия 2022 г. самым читающим регионом стала Курская область. Здесь 269 из 1000 человек выписывают любимые газеты и журналы. На второй строке – жители Брянской области, где на 1000 человек приходится 154 оформивших подписку. В тройку лидеров также вошла Костромская область, в которой периодику получают 149 человек из 1000.

Четвертое место в рейтинге заняла Кировская область – здесь 139 жителей из 1000 выписали газеты и журналы. А пятую позицию поделили два региона – Северная Осетия-Алания и Липецкая область, где на 1000 человек приходится 126 оформивших подписку.