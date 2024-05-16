Липецкая область вошла в топ-5 субъектов страны с самой развитой конкуренцией в сфере государственных закупок. Количество заявок, поступающих на конкурентные процедуры, в регионе в среднем больше трёх. Так же, как в Московской, Саратовской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. При этом среднее значение по России – 2,57. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Пётр Иванов в рамках пленарного заседания XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходит с 15 по 17 мая в инновационном центре Сколково в Москве. Это ежегодное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В рамках форума проводятся пленарные заседания, тематические дискуссии, стратегические сессии, конференции, круглые столы, семинары. В этом году в мероприятии принимают участие более 10 тысяч специалистов и экспертов сферы закупок из 89 регионов России.

«Конкуренция в сфере госзакупок является важным фактором, который влияет на эффективность использования бюджетных средств. Она позволяет снизить цены на товары и услуги, повысить их качество и обеспечить прозрачность этого процесса», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.