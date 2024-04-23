Агентство стратегических инициатив и Выставочный научно-исследовательский центр R&C разработали систему оценки развития промтуризма в регионах. Система оценивает уровень развития и вовлеченность предприятий в промтуризм, активность региональных властей в продвижении производственного потенциала заводов и фабрик. По итогам первой пилотной оценки особенностей развития промтуризма за 2023 год 13 регионов признаны лидерами в развитии промтуризма. В их числе Липецкая область.

В Акселератор промышленного туризма Липецкой области сейчас входят 10 компаний, но список будет расширяться. Промпредприятия приглашают к себе на экскурсии не только жителей нашего региона, но и гостей из других субъектов. Маршруты подбирают с учетом категории гостей, их возраста, статуса, запросов и потребностей.

«Важная миссия промтуризма – профориентация школьников, привлечение студентов на стажировку, демонстрация достижений региона и поиск новых бизнес-партнеров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.