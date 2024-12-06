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Липецкая область вошла в топ-3 регионов России с высокой прозрачностью госзакупок. Результаты были озвучены на торжественной церемонии, которая состоялась в Торгово-промышленной палате РФ 5 декабря.

Представители субъектов-лидеров «Национального рейтинга прозрачности закупок 2024 года», в число которых вошла Липецкая область, наградили дипломами. Отмечается, что таких результатов в регионе удалось достичь благодаря продуктивной совместной работе управления финансов Липецкой области как регулятора контрактной системы в сфере закупок и участников контрактной системы.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок», запущенный в 2006 году, является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром. Он специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок.

«Главная цель этого мониторинга и исследования, на котором он основывается, — сформировать здоровую конкурентную среду и повысить доверие к закупочным процедурам», — прокомментировал Председатель оргкомитета проекта Виктор Симоненко.