Липецкая область вошла в тройку лидеров России по развитию волонтёрства

Липецкая область заняла третье место в России по развитию волонтёрства. Церемония награждения прошла 5 декабря, в День добровольца, на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

За год регион поднялся с девятой на третью позицию, войдя в число лидеров добровольческого движения страны. Основой для этого стала массовая вовлечённость жителей и комплексная поддержка волонтёрских инициатив. В добровольческих проектах приняли участие более 170 тыс. жителей области; реализовано свыше 4,5 тыс. социальных акций и мероприятий; совокупный волонтёрский вклад превысил 348 тыс. часов, на базе восьми открытых в регионе «Добро.Центров» постоянно ведётся работа по поддержке и обучению активистов.

«Третье место в общероссийском рейтинге волонтёрства — это высочайшая оценка работы всей нашей команды и, в первую очередь, тысяч неравнодушных жителей Липецкой области. Этот результат — яркое доказательство того, что главная сила региона в его людях. Мы создавали и будем создавать все условия для того, чтобы энергия добра находила свою реализацию в конкретных, важных для людей делах», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Особое внимание в 2025 году было уделено гуманитарному направлению. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ, при поддержке компании «Автодор» и Ассоциации Добро.рф, был организован сервис по бесплатному проезду для транспорта с гуманитарными грузами. Благодаря этому в 2025 году было оформлено 452 заявки, а помощь от липчан была доставлена в Ростов-на-Дону, Мариуполь, Донецк, Горловку, Авдеевку, Макеевку, Бердянск и Курск.

«Волонтёры Липецкой области постоянно доказывают свою сплочённость и эффективность — будь то экологические акции, помощь на социальных проектах или масштабная гуманитарная миссия. За этими цифрами стоят реальные истории и дела. Мы и дальше будем создавать все условия для развития этого мощного движения», — сказала министр молодёжной политики Липецкой области Дарья Болотина.