Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по цифровой трансформации, заняв в общероссийском рейтинге третье место. Субъекты оценивались по семи показателям – цифровая зрелость ключевых отраслей (здравоохранение, образование, транспорт, государственное управление, социальная сфера, городская среда), использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение сотрудников госорганов IT-компетенциям, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации.

В Липецкой области в исполнительных органах государственной власти назначены руководители цифровой трансформации, отвечающие за развитие своих отраслей, и сформированы команды цифровой трансформации. Каждый орган власти поставил перед собой задачи, в том числе направленные на оптимизацию процессов оказания услуг, повышения удобства их получения и снижение сроков их предоставления. Кроме того, на уровне региона активно реализуются мероприятия в рамках утверждённой стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Для успешной трансформации региона в конце 2021 года 22 тысячи домохозяйств в сельской местности получили возможность доступа к высокоскоростному интернету в рамках проекта «Цифровизация сельских поселений», который реализуется совместно с ПАО «Ростелеком». В 2022 году в области в рамках проекта по обеспечению высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям связи жителей сельской местности и частного сектора более 16 тысяч домохозяйств в 127 населённых пунктах области получат возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, а также такие услуги, как «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом», использовать дистанционное обучение.

«Мы стремимся к тому, чтобы качественной связью и доступом к сети были обеспечены люди во всех населённых пунктах региона. Жители должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В 2021 году регион обеспечил подключение к единой экранной форме на ЕПГУ по 97% массовых социально значимых услуг, в том числе к услугам «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно», «Постановка в очередь и запись в детский сад», «Кэшбек на летний отдых», а в 2022 году одним из первых реализовал возможность подачи в электронной форме заявления по услуге «Запись в 1 класс».

В целях повышения уровня обеспечения безопасности жителей Липецкой области, профилактики правонарушений, предотвращения правонарушений в результате оперативных действий, раскрытия правонарушений на основе анализа архива видеозаписей, повышения эффективности управления городским хозяйством и благоустройством, комфорта и удобства повседневной жизни граждан в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» создана региональная платформа видеоаналитики. Срок хранения информации (видеоизображения) увеличился с 7 до 30 дней, повысилось качество видеоизображения. По состоянию на 1 мая 2022 года к платформе подключено около 3,7 тысячи камер. Согласно концепции создания и развития платформы, целевое количество камер видеонаблюдения к 2027 году достигнет 13 тысяч.

По мнению заместителя главы администрации Липецкой области Анатолия Якутина, являющегося руководителем цифровой трансформации в регионе, высокие позиции Липецкой области в рейтинге говорят о серьёзном внимании к этому направлению: «Цифровая трансформация входит в число национальных целей, и её главной задачей является повышение качества жизни граждан. Достижения региона в этой сфере во многом обусловлены личной вовлеченностью в эти вопросы главы области, что, безусловно, даёт дополнительный импульс данному направлению. Кроме того, цифровая трансформация невозможна без соответствующих компетенций у сотрудников органов власти, и этому уделяется большое внимание. Сейчас уже свыше 85% сотрудников органов власти прошли различные курсы повышения квалификации и улучшили свои цифровые компетенции, и эта работа будет продолжена», – прокомментировал Анатолий Якутин.