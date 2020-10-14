Липецкая область вошла в тройку лидеров всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Липецкая область вошла в тройку лидеров в номинации «Экономика и финансы», где оценивается качество управления финансовыми ресурсами, привлечение инвестиций, повышение благосостояния граждан. Третьи места в этой номинации заняли Липецк и село Поддубровское Усманского района.

Областной центр презентовал практику увеличения доходной части бюджета за счет привлечения инвестиций в благоустройство парков областного центра и реализацию механизмов муниципально-частного партнерства при строительстве спортивных и социальных объектов.

Поддубровское сельское поселение Усманского района презентовало практику повышения доходов населения, снижения уровня бедности на селе с помощью «коробочного решения» и социальных контрактов по выращиванию клубники с последующим гарантированным сбытом на крупнейшее предприятие, расположенное на территории сельского поселения – «Ягодные поля». В проект вовлечено более 38 % трудоспособного населения, средняя заработная плата в сельском поселении на треть выше средней по району.

«Липецкая область активно включились в пилотный проект по заключению социальных контрактов. Наша задача получить хороший результат от этой программы – понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Сегодня мы подводим итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика». Это конкурс, на котором оцениваются какие практики управления применяются в том или ином городе. В этом году по поручению Президента призовой фонд был увеличен до 1 млрд рублей, соответственно большее количество муниципалитетов могут его получить. В этом году в 5 номинациях определяются 30 победителей, распределенным по двум категориям – городские округа и сельские поселения. Всего в этом году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В целом я считаю, что это очень важный конкурс – в первую очередь он нацелен на удовлетворенность людей, ведь чем лучше будет управление на местах, тем комфортнее будет людям жить на этой территории», – отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Конкурс проводится Правительством России совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и Всероссийским Советом местного самоуправления для выявления, поощрения и распространения применения примеров лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Победители выбираются по 4 номинациям: муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами, градостроительная политика, обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, укрепление межнационального мира и согласия.