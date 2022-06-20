Липецкая область вошла в тройку регионов — по темпам и качеству реализации президентского проекта социальной газификации. Весной 2021 года Президент России Владимир Путин дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей. Для контроля исполнения мероприятий по социальной газификации Министерством энергетики был разработан «светофор», позволяющий федеральному ведомству следить за сроками и промежуточными этапами выполнения работ в регионах. В его основе лежат 14 критериев, каждый из которых помогает удаленно оценить реализацию поставленной Президентом задачи. В их числе – соблюдение нормативных сроков заключения договоров на догазификацию, наличие мер социальной поддержки, а также предоставление оперативной обратной связи населению по вопросам подключения домовладений.

По итогам последнего «светофора» Липецкая область набрала максимальные баллы по девяти из 14 показателей и вошла в число лидеров федерального рейтинга регионов по социальной газификации, заняв третье место. Согласно последним данным, по ускоренной схеме к сетям газоснабжения на территории региона могут быть подключены более четырех тысяч домовладений. С начала действия программы от населения принято 3759 заявок, из них 3568 соответствуют критериям и приняты в реализацию. По 1402 из них уже выполнены работы по подключению к газовым сетям.

Липецкая область сразу же включилась в программу. Так, в регионе был сформирован штаб по газификации под руководством губернатора региона Игоря Артамонова и проведена масштабная работа по инвентаризации всех домовладений региона. После специалисты разработали свой «светофор» — в нем отражено количество домовладений, которые необходимо подключить к сетям в каждом районе, а также количество принятых на догазификацию заявок и динамика их исполнения.

«Наш регион показывает хорошие результаты по реализации программы социальной догазификации – строительство газопроводов до границ земельных участков выполняется в кратчайшие сроки, однако это не повод сбавлять темпы. Сейчас самый оптимальный период для оформления документов и проведения работ непосредственно по газификации, поэтому руководителям районов, главам сельских поселений и профильным ведомствам необходимо работать чётко и слаженно, не теряя времени, ведь от этого зависит повышение качества жизни населения», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, сайте gro48.ru или в офисах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительную консультацию по способам подачи заявки и правильности её заполнения можно получить в Едином центре предоставления услуг по телефону АО «Газпром газораспределение Липецк» 8 (800) 201-59-04.