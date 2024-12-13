Липецкая область возглавила рейтинг ЦФО по качеству выполнения экологических задач органами власти. Кроме нее в числе отличников Московская область. Результаты представили в ТАСС 12 декабря.

Основная задача экорейтинга – мониторинг достижения национальной цели «Экологическое благополучие», которая определена Указом Президента России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Рейтинг комплексно оценивал результаты по улучшению качества окружающей среды, удовлетворенность этой работой жителей и качество управленческого менеджмента. В категорию «Отличники» попали регионы, в которых достигнуты все показатели федеральных проектов нацпроекта «Экология», в которых они участвуют, и население позитивно оценивает экологическое благополучие на местах. По всей стране таких регионов семь.

Рейтинг провел Центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе при поддержке Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в партнерстве с Российской ассоциацией по связям с общественностью.

«Вопросы экологии и экологического благополучия являются одними из приоритетных направлений государственной политики, поскольку, прежде всего, затрагивают здоровье наших граждан, а также развитие экономики без ущерба окружающей среде и истощения природных ресурсов. Это глобальный вызов, требующий эффективных решений, который должен предотвратить изменение климата и сокращение биологического разнообразия. Высокая позиция в рейтинге говорит о том, что Липецкая область успешно работает в этом направлении», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.