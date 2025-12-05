Липецкая область возглавила рейтинг эффективности закупочной деятельности регионов РФ

Липецкая область признана абсолютным лидером по эффективности закупочной деятельности среди российских регионов. Экспертная оценка была представлена в Москве на итоговом годовом собрании членов Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ».

Рейтинг рассчитывается по установленной методологии расчёта Индекса эффективности закупочной деятельности регионов и является объективным инструментом оценки. «Высокий результат Липецкой области свидетельствует о системной работе по созданию в регионе прозрачной, конкурентной и эффективной контрактной системы», – отметили в региональном министерстве финансов.