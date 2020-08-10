Липецкая область возглавила российский рейтинг по качеству жизни сельского населения

Липецкая область с 68,6 балла заняла первое место в рейтинг регионов России по качеству жизни сельского населения. Его составил Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий.

Такое исследование было проведено впервые, оно позволяет сравнить регионы по одному из важнейших факторов их социально-экономического развития. Рейтинг создан на основе 74 показателей, характеризующих уровень и условия жизни сельского населения, объединенных в 10 групп. Это, в частности, демографическая ситуация, здоровье населения, безопасность проживания, инвестиции в социальную сферу.

Администрация Липецкой области под руководством главы региона Игоря Артамонова делает все необходимое для улучшения качества жизни селян.

«Чтобы закрепить людей на селе здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона», – отмечает Игорь Артамонов.