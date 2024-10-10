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Липецкая область заняла первое место в рейтинге субъектов РФ по уровню развития экспортного потенциала АПК по итогам 2023 года. Диплом за первое место в категории регионов с высоким объёмом экономики АПК липецкая делегация получила на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Также региональное управление сельского хозяйства отмечено благодарностью выставки «Золотая осень» за вклад в развитие и поддержку регионального экспорта продукции АПК.

Методика оценки разработана специалистами Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт» и включает 22 показателя, объединённые в группы: экономика АПК, экспорт продукции АПК, инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК, система поддержки экспорта продукции АПК в субъектах, работа региональных органов управления АПК. Оценка проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Наш регион полностью закрывает свои потребности в основных продуктах питания и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Объёмы производства продукции АПК наращиваются, в сфере сельского хозяйства запускаются новые инвестпроекты, внедряются современные технологии, что позволяет развивать экспортные направления», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.