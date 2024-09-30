В Липецкой области возобновили Единую ипотеку от ДОМ.РФ. Она предусматривает дополнительное снижение ставки по ипотечному кредиту на два процентных пункта от федеральной «ИТ-ипотеки». Максимальный размер кредита по льготной региональной программе составляет 6 млн рублей.

«Льготная ипотека является важным инструментом для поддержки и привлечения востребованных ИТ-специалистов, в том числе молодых профессионалов в регион. Их намерение приобрести жильё говорит о желании закрепиться у нас и работать на благо экономики Липецкой области не год-два, а гораздо дольше – расти в профессиональном плане, добиваться успехов в карьере и, самое главное, развивать и совершенствовать важные для жизни технологии и сервисы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Единая ипотека, оператором которой выступает ДОМ.РФ, реализована в 13 регионах России. В рамках программы в 2023 году кредиты получили более 1,5 тысячи семей на сумму более 7 млрд рублей.

«Спрос на ИТ-специалистов продолжает расти, поэтому для профессионалов этой сферы важно создавать комфортные условия для жизни и самореализации. Продление региональной ИТ-ипотеки в Липецкой области подтверждает готовность местных властей развивать сферу информационных технологий через привлечение новых и удержание действующих кадров», – отметил заместитель директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

ИТ-специалисты Липецкой области могут оформить ипотечный кредит на льготных условиях в Банке ДОМ.РФ и Сбербанке.