Чемпионат и первенство России по морскому многоборью пройдут в Липецке 7-10 марта. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов, чтобы определить лучших по сумме трех видов – плавание, стрельба и бег. Старт такого уровня по морскому многоборью пройдет впервые в истории области.

Представители команд из 15 российских регионов будут бороться за звание чемпионов страны и победителей первенства. Соревнования пройдут в возрастной группе 14-18 лет на первенстве и от 18 лет – на чемпионате. «Морское многоборье, как и Липецкая область, в этом году празднует юбилей. Первый чемпионат страны состоялся 75 лет назад в Москве. Поэтому проводить старт такого ранга для нас особая ответственность и честь», – сообщили в Федерации морского многоборья и триатлона Липецкой области.

Открытие состязаний состоится 8 марта во Дворце спорта «Спартак» с 9.00. Там же с 10.00 участники будут соревноваться в плавании на дистанции 200 метров. 9 марта с 9.00 в тире СК «Металлург» – стрельба из пневматического пистолета. 10 марта в ДС «Молодежный» с 9.00 пройдет бег на 800 метров, а с 15.00 – награждение победителей и призеров.

«Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом, – считает губернатор Игорь Артамонов. – Каждый липчанин может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России, строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше.