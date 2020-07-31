Липецкая область впервые принимает участие в федеральном проекте «Билет в будущее»

Липецкая область присоединилась к федеральному проекту «Билет в будущее». Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников с шестого по одиннадцатый классы. В этом году в проекте принимают участие 78 регионов.

Глава администрации Липецкой области Игорь Атамонов считает, что регион должен участвовать во всех перспективных образовательных программах, чтобы дети получали больше возможностей для развития и самореализации. «Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они – будущее региона», – отмечает Игорь Артамонов.

На первом этапе школьники пройдут онлайн-диагностику, которая позволит им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий. На втором их ожидают профессиональные пробы в разных сферах под руководством опытных наставников. На третьем этапе школьники получат рекомендации наставников проекта по выстраиванию индивидуальной траектории развития.

Школьники смогут получить профессиональные навыки по 35 компетенциям. Для этого были отобраны 13 площадок, которые оснащены современным оборудованием и соответствуют стандартам Ворлдскиллс. Подростки познакомятся с приоритетными для Липецкой области профессиями не только на базе учебных заведений Липецка, но и Лебедяни, Ельца, села Конь-Колодезь и города Грязи. Региональным оператором проекта «Билет в будущее» является Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства.

Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на платформе «Билет в будущее», пройти онлайн-тестирование и выбрать наиболее интересное для себя направление. Принять участие в проекте может любой российский школьник, соответствующий возрастным критериям.