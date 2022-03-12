Около 300 жителей Украины прибыли сегодня ночью в регион. Колонну эвакуированных жителей из Харьковской области встретил первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Один автобус отвез людей в пункт временного размещения в Грязинский район, пятнадцать машин с украинскими жителями отправились на базу отдыха «Голубой огонек» Задонского района, еще пять автобусов и 20 автомобилей приехали в санаторий «Мечта» Добровского района. Здесь разместили более 200 человек.

«Люди очень устали, добирались долго, но самое главное, что сейчас все в безопасности. В основном, приехали женщины, бабушки, мамы с детьми. Сотрудники МЧС, медики и волонтеры, встречая их, сработали организованно Будем помогать всем, чем необходимо», — сказал Александр Рябченко.

Прибывшие в санаторий «Мечта» — жители поселка Циркуны Харьковской области. Они рассказали, что оказались на линии фронта, последние дни прятались в подвалах, убегали под обстрелами. До российско — украинской границы в сторону Белгорода, где дежурили пассажирские автобусы для эвакуации мирных жителей, добирались самостоятельно или с помощью русских солдат.

Первый организованный поезд с жителями Донецкой и Луганской народной республик прибыл в Липецкую область 22 февраля. Он доставил в регион почти 600 человек. Их разместили в центрах «Лесная сказка» и «Клён».