Липецкая область выбирает объекты для благоустройства по нацпроекту

Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня.

Каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий на платформе 48.gorodsreda.ru или в мобильных пунктах для голосования, которые будут работать во всех муниципалитетах региона. Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2026 году.

«Когда преображаются наши скверы, парки, набережные — меняется жизнь вокруг. Благодаря нацпроекту мы не просто ремонтируем, а создаём места, где приятно гулять с детьми, встречаться с друзьями, отдыхать после работы. И главное — делаем это вместе с жителями, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их району», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На голосование выставлены 36 общественных территорий в восьми муниципальных образованиях Липецкой области с численностью населения более 10 тысяч человек. Это – Липецк, Задонск, Лебедянь, Грязи, Усмань, Данков, Елец и Чаплыгин.

За семь лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроили свыше 700 общественных пространств, в том числе по итогам Всероссийского голосования. В прошлом году в голосовании приняли участие более 143 тысяч жителей Липецкой области.

В информировании о Всероссийском голосовании участвуют волонтёры. Они расскажут о возможностях участия, представленных территориях и помогут проголосовать. Присоединиться к команде добровольцев можно на платформе Добро.рф.