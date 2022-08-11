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Липецкая область выделяет 500 млн рублей на реконструкцию лагеря «Прометей»

26 минут назад
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на возрождение лагеря «Прометей» будет направлено более 500 млн рублей. Это средства гранта, полученного областью от Правительства России за эффективную работу команды в 2021 году.

Предполагается, что «Прометей» может стать самым крупным центром для детей и молодёжи в Центральном федеральном округе. Посещение будет круглогодичным. «Акцент мы хотим сделать на IT-специализации, — подчеркнул губернатор. — В этом году начнём проектирование, в следующем планируем зайти на объект».

Игорь Артамонов пояснил, что реализация проекта будет поэтапной и займёт несколько лет. «Лагерь находится не в очень хорошем состоянии. Предстоит провести колоссальный объём работ. Но решение принято и мы будем прилагать все необходимые усилия для реализации этой идеи», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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