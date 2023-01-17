Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Липецкой области отремонтировали 365 километров автомобильных дорог, из них 40 километров – это уличная сеть Липецка, Ельца и города Грязи.

В Липецке отремонтирован мост через Каменный Лог, а также завершены работы на самом значительном объекте нацпроекта 2021-2022 годов – улице 50 лет НЛМК, которую полностью реконструировали, расширили и оборудовали сетями ливневой канализации. В Ельце после капремонта сдана одна из крупнейших центральных городских магистралей – улица Коммунаров.

В рамках нацпроекта начато выполнение трёх контрактов жизненного цикла по капитальному ремонту участков региональных дорог Воскресенское – Ивановка – Берёзовка – Данков, Усмань – Девица – Крутченская Байгора и Измалково – Чернава. Работы на этих объектах будут завершены в 2023 году, а работа по поддержанию в нормативном состоянии дорожного полотна и разметки продолжится до конца 2025 года.

Отремонтированы автомобильные мосты на региональных дорогах Ссёлки – Плеханово – Грязи, Бреславка – Сторожевские Хутора – примыкание к дороге Усмань – Дрязги, Озёрки – примыкание к автомобильной дороге Хлевное – Тербуны.

Начат капитальный ремонт моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине. Также выполнен большой объём работ по реконструкции моста через реку Матыра в городе Грязи. Эти два объекта будут закончены в 2023 году.

На реализацию нацпроекта в регионе было направлено 6,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд – средства федерального бюджета. Плановые показатели 2022 года достигнуты: доля дорог липецкой городской агломерации, соответствующих нормативу, составила 78% (100% от плана), доля региональных дорог, соответствующих нормативу – 43,99% (103,5% от плана).

По количеству уложенного асфальта Липецкая область занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе и 14 место в стране, при том, что регион – один из самых небольших по площади субъектов. В пересчёте на протяжённость региональных дорог по площади уложенного асфальтобетона регион опередил даже Московскую область: 495 квадратных метров в Липецкой области, 454 – в Костромской, 410 – в Подмосковье. Таким образом, в 2022 году Липецкая область обновляла региональную дорожную сеть активнее всех соседей по ЦФО.

Контрактация объектов нацпроекта 2023 года завершена в сентябре. Масштабные дорожные работы возобновятся с наступлением благоприятной погоды.

«Ежегодно мы выполняем большой объём работ по приведению в порядок дорожной сети региона. За последние несколько лет дороги в Липецкой области стали значительно лучше и безопаснее. Постараемся в этом году не сбавлять темпы и будем тщательно следить за качеством выполняемых работ», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.