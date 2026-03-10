Липецкая область выпускает продукцию для всей страны

ОЭЗ «Липецк» продолжает укреплять статус одной из главных промышленных площадок страны. Два её резидента — завод промышленного котельного оборудования «Гермес-Липецк» и крупнейший в России производитель замороженного картофеля «Ви Фрай» — подвели итоги масштабной модернизации и поделились планами на ближайшие годы. Для региональных журналистов организовали пресс-тур на предприятия.

Завод «Гермес-Липецк» специализируется на выпуске паровых и водогрейных котлов — компактные модели для бытовых нужд и гигантские установок для крупных промышленных предприятий. Продукция востребована в энергетике, пищевой промышленности, коммунальном хозяйстве. Котлы поставляют в школы, больницы, на заводы — по всей России и на экспорт.

В 2025 году предприятие провело масштабную модернизацию: обновило действующее производство и открыло новый, второй цех для выпуска крупногабаритных тяжеловесных котлов. В старом цехе такие изделия просто не помещались: не хватало грузоподъёмности оборудования для кантовки и перемещения. Новый цех оснащён кранами магнитогорского завода грузоподъёмностью до 80 тонн. Теперь здесь можно варить и собирать котлы весом более 60 тонн, мощностью от 20 тонн пара в час и выше, с энергоотдачей до 30 МВт. Высокий КПД (90–95%) делает их особенно привлекательными для крупных промышленных предприятий, нацеленных на энергоэффективность. Ожидается, что выручка компании вырастет на 30–40%.

В рамках пресс-тура липецким журналистам показали одну из самых сложных операций — сварку внутри котла. Специалист работает в замкнутом пространстве, где скапливаются газы. Чтобы обеспечить безопасность, предприятие оснащает сварщиков системами принудительной вентиляции с угольными фильтрами.

«Гермес-Липецк» — предприятие с 100% локализацией. Как рассказал директор компании Денис Мартиянцев, продукция сертифицирована по 719-му постановлению Правительства РФ, что подтверждает её российское происхождение. Компания имеет статус малой технологической компании — признак инновационности. Завод развивается при активной поддержке государства: использованы механизмы промышленной ипотеки, средства Фонда развития промышленности — федерального и регионального.

«До смены собственника завод работал по немецким стандартам Viessmann. Мы не только удержали планку, но и превысили её. В прошлом году у нас был уникальный уровень качества: внутризаводская приёмка составила 99,82% при немецких требованиях 96%. Такой результат позволяет уверенно конкурировать не только на внутреннем рынке, но и выходить на экспорт», — отметил Денис Мартиянцев.

Большое внимание уделяется подготовке кадров. Завод сотрудничает с ссузами и вузами Липецкой области. Многие студенты проходят практику и остаются работать на производстве. 20 марта здесь пройдёт «Кубок сварки» — конкурс профмастерства для молодых и опытных специалистов региона.На липецкой площадке ОЭЗ «Липецк» работает завод, без которого сложно представить современный фастфуд в России. Компания «Ви Фрай» — абсолютный лидер в своей нише. Завод открылся в 2018 году, а в 2025-м предприятие запустило вторую производственную линию. Её мощности позволяют перерабатывать 600 тыс. тонн сырья и производить около 300 тыс. тонн готовой продукции в год.

Картофель фри «Ви Фрай» сегодня поставляют в крупнейшие рестораны быстрого питания России и СНГ, в ведущие розничные сети. Компания закупает фермерский картофель, в том числе у производителей Липецкой области, и производит продукты только из натурального сырья. Численность сотрудников предприятия превысила 856 человек. Это один из крупнейших работодателей среди резидентов ОЭЗ «Липецк».

Журналистам показали полный цикл производства. Помимо классического фри, завод выпускает картофельные дольки, чипсы для домашнего приготовления, дипперы и другие новинки. Компания постоянно экспериментирует и для этого закупает специальное оборудование.Как рассказал менеджер завода Кирилл Козлов, для производства фри подходят не все сорта картофеля. Обычный столовый картофель использовать нельзя: в нём слишком много жидкости, и нужная текстура не получается.

«Основной наш сорт — Инноватор, также Челленджер. Липецкие аграрии — важные партнёры. Завод сотрудничает с хозяйствами «Аврора», «Трио», «Агролит». Только «Аврора» даёт около 10% всей продукции, поступающей на переработку. Картофель хороший, нам нравится», — отмечает Кирилл Козлов.

Отходы от переработки картофеля не пропадают. Кожура и другие остатки идут на корм животным. Но есть и сложный компонент — мезга (то, что остаётся после удаления шкурок). Пока её не удаётся перерабатывать с пользой, но завод ищет решение. Экологическая повестка важна для компании: использование отходов в замкнутом цикле — вопрос времени.Долгое время «Ви Фрай» ориентировался только на рестораны. В 2020 году компания вышла в ритейл. Сейчас розничные продажи составляют тысячи тонн в год. Любой желающий может купить упаковку картофеля фри в магазине и приготовить дома.

«Основной формат упаковки в рознице — 0,5–0,7 кг, картофель «Ви Фрай» предобжарен на заводе, поэтому дома достаточно запечь в духовке: всего 15 минут – и хрустящий фри как в ресторане готов . И совсем не нужно использовать масло», — пояснил Кирилл Козлов.

В планах компании — дальнейшее расширение ассортимента, эксперименты с новыми продуктами, укрепление позиций в рознице и продолжение работы с фермерами.