Липецкая область вырастит больше сои и рапса в 2026 году

Площади под масличными культурами увеличатся в Липецкой области в 2026 году. Ими будет засеяно 444 тысячи гектаров, что на 3% больше, чем годом ранее. На 10% увеличатся площади под рапсом, на 2% — под соей.

В региональном министерстве сельского хозяйства отмечают, что соя и рапс востребованы как у аграриев, так и у переработчиков, поскольку являются высокомаржинальными и экспортноориентированными культурами.

В целом структура посевных площадей в Липецкой области изменится незначительно. Зерновые и зернобобовые культуры займут порядка 774 тысячи гектаров, включая озимые, которые уже размещены на 333 тысячах гектаров. В 2025 году площади под яровыми и озимыми зерновыми составили 779 тысяч гектаров, приводят данные в липецком минсельхозе.

Площади под сахарной свёклой не изменятся и составят 118 тысяч гектаров. Картофель, как и годом ранее, посадят на 21 тысяче гектаров, овощи открытого грунта — на 4,4 тысячи гектаров. Более 53 тысяч гектаров будет отведено под кормовые культуры.

Общая посевная площадь в 2026 году в регионе останется на уровне прошлого года — 1,4 миллиона гектаров.

«Несмотря на сохранение общей посевной площади на уровне 1,4 млн гектаров, структура посевов меняется в сторону большей эффективности. Рост площадей под рапсом на 10% и под соей на 2% – это наш вклад в технологическое обеспечение продовольственной безопасности и увеличение глубины переработки внутри региона», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.