Министерство просвещения России одобрило заявку Липецкой области на проведение капитального ремонта в 48 школах в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Общий объём финансирования за три года составит свыше 6 млрд рублей. Больше половины – федеральный бюджет, остальные средства – областное и муниципальное софинансирование. Программа включает обновление школьной инфраструктуры, повышение квалификации учителей, оснащение современными средствами обучения. При выполнении работ будут учтены пожелания педагогов, учеников и родителей.

«Это будет не просто капремонт – крышу поменять, стены покрасить. Из старых школ мы сделаем новые, хорошо оснащённые», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор сообщил, что первые шесть школ планируют обновить в 2024 году. Сейчас утверждается список учебных учреждений.

«Ремонты очень масштабные, поэтому начинать придётся в течение учебного года, чтобы за лето успеть закончить. Ни о какой дистанционке речь не пойдёт. Учеников переведём в другие школы, в районах организуем подвоз. Такие преобразования в школах мы уже делали, опыт есть, будем стараться завершить всё побыстрее», – подытожил губернатор.