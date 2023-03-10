Количество многодетных семей, воспитывающих троих и более детей, в Липецкой области увеличилось с 15400 в 2022 году до 16800 в нынешнем. Об этом сегодня в прямом эфире Центра управления регионом рассказала заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Елена Ситникова.

По ее словам, это во многом связано с постоянно растущими мерами материальной поддержки со стороны государства, в том числе из бюджета Липецкой области. Многодетным родителям власть выделяет не только немалые деньги. Семьи пользуются многочисленными льготами, в частности, при оплате услуг ЖКХ, газификации домов, отдыхе и лечении в здравницах.

«В селе Знаменское Лев-Толстовского района живет уникальная семья Валентины и Анатолия Хромых, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. В браке они более полувека и воспитали 20 детей», – рассказала в эфире Елена Ситникова. Также она напомнила, что 8 марта в Кремле Президент России Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» жительнице Добровского района Ольге Стрельниковой, родившей и воспитывающей с мужем 11 детей.

В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки молодых, малообеспеченных и многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих детей-инвалидов, родивших третьего и последующего детей. «Мы активизировали работу в этом направлении, – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов. – Реализация национального проекта «Демография» в Липецкой области – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней».