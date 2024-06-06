Липецкая область укрепляет партнёрство с инвестором, который заботится о домашних животных. На полях ПМЭФ-2024 губернатор региона Игорь Артамонов подписал соглашение с совладельцем компании «Четыре Лапы» Дмитрием Цыпиным.

Взаимодействие предполагает сотрудничество с предприятиями гостиничной и ресторанной сферы, чтобы обеспечить возможность посещения и размещения гостей с домашними животными. Планируется создание площадок для выгула собак и установка специальных урн для уборки за ними.

«Цивилизованное обращение с животными требует как изменений в городской инфраструктуре, так и в отношении людей к тем, кого они приручили. Искренне надеюсь, что в нашем регионе не возникнет с этим сложностей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для тех, кто путешествует с питомцами, «Четыре Лапы» разработают региональный путеводитель, где подробно опишут локации, готовые принять четвероногих гостей и какой сервис для них предусмотрен. В ближайшей перспективе запланированы образовательные лекции для школьников на тему ответственного обращения с домашними животными, а также оснащение образовательных учреждений информационно-образовательными материалами. Жители региона, которые увлекаются спортом, также смогут принимать участие в спортивных забегах вместе с питомцами. На регулярной основе будут проводиться благотворительные акции, направленные на помощь приютам.

С компанией «Четыре Лапы» Липецкая область тесно сотрудничает с 2022 года, когда так же на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о создании завода кормов для животных «Петэксперт». Он начал свою работу в конце 2023 года. Кроме того, «Четыре Лапы» и «Петэксперт» реализуют ряд социальных программ в Липецкой области, включая разработку образовательных программ для высших учебных заведений региона и реализацию эко-проектов.