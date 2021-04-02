Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Липецкая область и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

«Соглашение с РФС, Липецкой областью и Федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта ещё более популярным среди жителей региона. Сегодня для занятий футболом доступны более трёхсот инфраструктурных объектов, а к концу 2024 года в области планируется построить полноразмерный футбольный манеж, два полноразмерных поля и восемь мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, а также площадку для занятий пляжным футболом. Вместе с партнёрами по соглашению мы создадим условия для повышения в классе областного профессионального клуба. Уверен, что наша совместная работа с партнёрами по Соглашению будет способствовать достижению поставленных целей», – прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин.

«Сегодня в Липецкой области более 29 тысяч человек регулярно занимаются футболом, а в областных турнирах выступают более 350 мужских и женских команд. В рамках соглашения мы продолжим активное развитие массового футбола в регионе. Запланирована организация Школьной футбольной лиги, которая вместе с любительскими лигами станет развиваться под эгидой региональной федерации футбола. Вместе с партнёрами мы будем готовить новых квалифицированных тренеров и судей, а самые перспективные тренеры получат возможность пройти стажировку в ведущих спортивных школах и клубах России», – добавил президент РФС Александр Дюков.

Ещё одно важное направление работы – развитие системы подготовки спортивного резерва. К 2024 в области появятся четыре отделения футбола, а ведущим спортшколам региона будут присвоены статусы «Детский футбольный центр» и «Региональный центр РФС». На базе последнего будет организован региональный центр подготовки специалистов. Оба учреждения смогут рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС.

Ожидается, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий повысит интерес к футболу в регионе, создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных, а также будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни.

«Соглашение, которое мы заключили, имеет большое значение для региона. Мы хотим вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволит готовить профессионалов, совершенствовать мастерство тренеров. Ещё больше жителей области смогут заниматься любимым видом спорта. Вовлечение людей в занятия физической культурой и приобщение населения к здоровому образу жизни – один из приоритетов нашей работы», – сказал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.