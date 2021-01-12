Липецкая область вошла в ТОП регионов-наставников – субъектов РФ, чьи практики внедряют другие регионы, – платформы обмена практиками устойчивого развития «Смартека». Наш регион занял 2 место.

Платформа Агентства стратегических инициатив «Смартека» разработана для обмена лучшими управленческими, социальными и экономическими практиками в России.

Липецкая область принимает активное участие в публикации новых практик, а также сотрудничает с другими субъектами Российской Федерации по внедрению лучших практик из разных сфер. Из Липецкой области размещено 7 практик на платформе. 33 тиражирования востребованных практик Липецкой области в 24 регионах. 18 практик уже внедрено.

«Смартека – уникальная платформа. Она позволяет не просто обмениваться лучшими региональными практиками социально-экономического развития, но и получать обратную связь». Для меня, как для главы субъекта, это особенно важно. Липецкая область попала в топ регионов-наставников Смартеки. Объективная оценка экспертного сообщества, его замечания и предложения позволяют нам корректировать и улучшать наши практики, получая уникальный и востребованный продукт», – отмечает Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области.

Ключевая задача Смартеки – упростить поиск и обмен практиками социально-экономического развития территорий. Рейтинг практик формируется на основе «лайков» пользователей и экспертов, чьи оценки имеют больший вес, а также количестве внедрений. На данной платформе размещаются успешные практики социально-экономического развития субъектов РФ по 12 категориям:

Здоровье и образ жизни

Инвестиции

Развитие МСП и экспорта

Уровень жизни и демография

Экология

Туризм

Инновации и технологии

Культура

Эффективное управление

Жилье и городская среда

Образование

Развитие сельских территорий

Тиражирование практик помогает улучшать такие аспекты общественной жизни, как качество жизни населения, развитие туризма, изменения инфраструктуры региона и другие, сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.