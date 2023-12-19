Согласно декадным данным Союзроссахара, Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара, сообщает управление сельского хозяйства. На начало текущей недели на шести липецких сахарных заводах переработано почти 5 млн тонн свёклы нового урожая. Произведено 705 тыс. тонн сахара. Также получено 231 тыс. тонн свекловичного жома. Переработка сладкого корнеплода продолжается. На аналогичную дату прошлого года в Липецкой области было переработано 4,1 млн тонн свёклы, из которых было произведено 500,5 тыс. тонн сахара.

«Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количество, но и на качество продукции», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Уборка сахарной свёклы в регионе завершена. Остатки сладкого корнеплода вывозятся с полей. Валовой сбор на данный момент составляет более 5,7 млн тонн при средней урожайности 527,3 центнера с гектара.