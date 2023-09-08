Пять из шести сахарных заводов региона уже приступили к переработке сахарной свёклы, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. На данный момент в области переработано 455 тыс. тонн свёклы нового урожая, выработано 48,5 тыс. тонн сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России, Липецкая область занимает сейчас второе место в стране по этим двум показателям. Еще один липецкий сахарный завод приступит к работе на следующей неделе.

Для бесперебойной работы сахарных заводов аграрии региона активными темпами убирают свёклу. В 14 районах с 12,5 тысяч гектаров собрано 600 тыс. тонн сладкого корнеплода при урожайности 480 центнеров с гектара. Всего в этом году под сахарную свёклу в регионе отведено 109 тыс. гектаров.

Сахарная свёкла является стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по сбору свёклы и по производству сахара. Ежегодно в регионе вырабатывается порядка 800 тысяч тонн сахара.

«Мы постоянно наращиваем производство сахара, увеличивая при этом не только количество, но и повышая качество продукции», – отметил губернатор Игорь Артамонов.