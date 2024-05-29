Липецкая область заняла первое место по итогам методической программы «PROКластеры» Министерства промышленности и торговли России. Наш регион представляли заместитель начальника управления инвестиций и инноваций Михаил Путилин, директор Фонда развития промышленности Владимир Дубинин и заместитель директора Фонда по промышленным кластерам и кооперации Светлана Аносова. Они презентовали проект создания кластера бытовой техники на территории Липецкой области. Данный кластер в настоящее время находится в разработке. Предварительно в него включены действующие предприятия по выпуску бытовой техники и комплектующих. Список участников может быть скорректирован и дополнен, в том числе заводами соседних регионов.

Методическая программа «PROКластеры» проходила в рамках форума «Кластерный диалог» в период проведения Дней промышленности Омской области. В числе организаторов выступили Институт экономики знаний, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Представители бизнеса, органов власти и институтов развития из 48 регионов России обсудили действующий режим работы промышленных кластеров и выработали предложения по его улучшению.

«Кластерный подход позволяет оптимизировать многие производственные процессы и логистику. Это современно и актуально в рамках реализации стратегии импортозамещения и создания производственного суверенитета страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области первый кластер – сельскохозяйственного машиностроения – зарегистрирован в ноябре 2023 года. В него вошли 10 производителей техники для агропромышленного комплекса региона и комплектующих к ней. В этом году кластер проходит ежегодную аккредитацию, помимо предприятий Липецкой области в него войдут еще три новых предприятия, включая компанию из Рязанской области. Тем самым кластер приобретет статус межрегионального.