Федеральное агентство лесного хозяйство подвело итоги пожароопасного сезона за 2020 год, в том числе составило рейтинг уровня эффективности охраны лесов от пожаров, в котором Липецкая область заняла первое место среди субъектов федерации. В этом году в регионе не допущено ни одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда.

Высокий результат во многом удалось достичь за счет оперативного обнаружения и тушения возгораний на прилегающих к государственному лесному фонду территориях, а также внедрению системы дистанционного видеомониторинга лесного фонда региона. Кроме того, на территории лесничеств проводилось патрулирование работниками областного управления лесного хозяйства и подведомственными учреждениями. Также высокий результат стал возможен благодаря обновлению лесопожарных парков, которое проводится второй год в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.