Липецкая область заняла третье место в ЦФО по устойчивому развитию туризма

Липецкая область заняла третье место в ЦФО по итогам первого в России «зелёного» рейтинга устойчивого развития туризма. В общероссийском зачёте Липецкая область также показала высокий результат, расположившись на 12 строчке рейтинга.

Индекс привлекательности сформирован на основе 15 показателей ESG-повестки, объединённых в четыре ключевых блока: трансформация государственного управления туризмом; экология и антропогенная нагрузка; оценка и управление рисками; инфраструктура для устойчивого туризма. Рейтинг разработан впервые международным аналитическим центром устойчивого развития туризма Высшей школы управления РУДН совместно с российской туристической платформой «Погнали!» на основе данных Росстата, региональных стратегий и экспертных оценок органов власти.

Липецкая область богата природно-рекреационным ресурсам, которые складываются из сочетания живописных ландшафтов и лечебных ресурсов, таких как минеральные воды, лечебные грязи. В регионе находится один из первых заповедников России и самый маленький в мире – заповедник «Галичья гора». Здесь соседствуют степные, лесные и субтропические виды флоры, нехарактерные для Черноземья. Также в регионе туристы с интересом посещают Воргольские скалы – живописный массив на берегах Дона, природный парк «Олений» и Мещерский дендропарк в Становлянском округе.

Туристической привлекательности способствует большая работа по сохранению историко-культурного наследия. По инициативе липецкого инвестора запущена федеральная программа восстановления 1000 исторических усадеб и памятников архитектуры – объектов культурного наследия. В регионе же полностью восстановлена усадьба Скорняково-Архангельское. Сегодня она стала туристическим центром с музеем, гостиницей и рекреационной зоной. В усадьбе Кожиных в селе Репец (Задонский округ) масштабная реставрация ведётся с 2024 года. В процессе реставрации редкие по архитектурной красоте комплексы усадеб Стаховичей в Становлянском округе, Талдыкина – в Елецком, Нечаевых – в Данковском.

«Сочетание частной инициативы, господдержки и особого историко-архитектурного потенциала позволяет Липецкой области возвращать усадьбы к жизни, делать из разрушающихся зданий памятники культурного наследия, которыми невозможно не восторгаться. Это вклад в сохранение памяти поколений и формирование новых точек притяжения в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма» и нацпроект «Туризм и гостеприимство» в Липецкой области реализуется с акцентом на событийный туризм, создание инфраструктуры и экологию, то есть увеличение турпотока без вреда природе.