Липецкая область заняла второе место среди регионов Центрального федерального округа по количеству участников Всероссийской акции «Вода России – 2022» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В акции приняли участие 8480 липчан, которые убрали более 400 километров берегов водоемов.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, в этом году у региона есть все шансы снова оказаться в лидерах. За текущий период 2023 года уже привлечено 2493 участника, очищено 145,9 километра берегов, собрано и вывезено более 340 кубометров мусора. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Липчане всегда очень активно присоединяются к экологическим акциям. Замечательно, когда у людей есть такое единение и взаимопонимание в вопросах бережного отношения к природным богатствам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.