Липецкая область запускает бесплатный интенсив по подготовке менеджеров кинолокаций

В Липецкой области стартует уникальный образовательный интенсив «Менеджер кинолокаций», который пройдёт в очном формате с 2 по 9 июля. Проект нацелен на подготовку специалистов, способных стать эффективным связующим звеном между киноиндустрией и регионом, и реализуется в рамках проекта «КиноПлатформа Липецкой области» при поддержке Правительства Липецкой области и гранта Росмолодёжи.

Необходимость в таких кадрах растёт с каждым годом: всё больше федеральных кинокомпаний выбирают Липецкую область в качестве натурной площадки для своих проектов. Однако для успешной организации съёмок нужны местные профессионалы, которые знают каждую фактурную улочку, умеют оперативно решать организационные вопросы и взаимодействовать с администрациями и жителями.

«Это и новые рабочие места, и импульс для смежных отраслей: туризма, гостиничного бизнеса, общепита. Мы видим запрос со стороны киноиндустрии и готовим собственные кадры, чтобы встречать съёмочные группы на высоком профессиональном уровне. Интенсив „Менеджер кинолокаций“ — это шаг к тому, чтобы Липецкая область стала не просто живописной декорацией, а полноценным центром киноуслуг. Приглашаю всех заинтересованных жителей региона воспользоваться этой возможностью и получить новую востребованную профессию бесплатно», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обучение проведёт Максим Катков — директор союза «Гильдия Продюсеров и Локейшен менеджеров подготовки кинообъектов», действующий менеджер кинолокаций с солидным портфолио реализованных фильмов. Программа интенсива построена по принципу «минимум теории — максимум практики». Участников ждут выездные занятия на натурных объектах, освоение локаций и разбор реальных кейсов непосредственно на территории Липецкой области. Такой подход позволит выпускникам сразу после обучения включиться в сопровождение съёмочных проектов.

«Липецкая область становится новой точкой на кинокарте России. Сюда едут федеральные проекты, большие съемочные группы. И им остро нужен человек, который знает каждую фактурную улочку, умеет договариваться и решать вопросы на месте», — подчеркнул генеральный директор АНО «КиноСтарт» Антон Савкин, автор проекта «КиноПлатформа Липецкой области».

Проект «КиноПлатформа Липецкой области» стартовал после победы Антона Савкина в грантовом конкурсе Росмолодёжи. На первом этапе был проведён конкурс дизайн-проектов платформы, а сегодня ресурс уже работает в полноценном режиме. На нём регулярно проходят мероприятия, а в ближайшее время появятся каталоги кинолокаций, местных специалистов и актёров. Это создаст единую удобную базу для съёмочных групп, выбирающих Липецкую область для своих проектов.