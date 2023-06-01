«Лучшую народную эмблему 70-летия образования Липецкой области» выберут в регионе. Каждый житель может создать свой вариант эскиза эмблемы «70-летие образования Липецкой области» и прислать на адрес электронной почты: [email protected] в срок до 1 октября 2023 года. Конкурс стартует 15 июня. Нужно указать возраст, имя, фамилию и контактный телефон.

Победителя выберут в ходе голосования на официальной странице Правительства Липецкой области в «ВКонтакте». Им станет участник, чья работа наберет большинство голосов. Каждый участник может предоставить не более двух конкурсных работ.

«В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и коллективы предприятий, простые горожане. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 70-летия Липецкой области», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы конкурса – управление культуры и туризма и управление цифрового развития региона.