Липецкая область запустила кредиты для самозанятых раньше всех в стране

По поручению главы региона Игоря Артамонова Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ввёл новый займ специально для самозанятых граждан. Максимальная сумма годового кредита – 300 тысяч рублей.

Средства нового займа могут быть использованы на приобретение оборудования, транспорта, товаров, материалов, запасных частей, горюче-смазочных материалов, на оплату работ и услуг. Проценты за пользование займом установлены в размере двух ключевых ставок Банка России. На сегодняшний день это 8,5% годовых.

Как пояснил начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов, до настоящего момента кредитование новой группы предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, было возможно только по финансовым продуктам для физических лиц – обычным потребительским кредитам с достаточно высокой процентной ставкой и длительным периодом рассмотрения заявок. В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства рассмотрение займёт не более трёх дней.

Проект по регистрации граждан в качестве самозанятых стартовал в регионе 1 июля. На сегодняшний день в Липецкой области оформлено более 1200 самозанятых. В основном это водители такси, репетироры, няни, мастера маникюра и парикмахеры. Среди условий – отсутствие наёмных рабочих и заработок не более 2,4 млн рублей в год. Регистрация самозанятых проходит через мобильное приложение, налоговая отчётность не сдаётся. Более подробную информацию о займах можно получить по телефонам 8 (4742) 55-12-95, 8-920-510-80-10.

«Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации».