Начал работу новый инвестиционный портал Липецкой области. Благодаря удобному интерфейсу потенциальный инвестор имеет возможность познакомиться с регионом, подобрать площадку для ведения бизнеса, узнать о действующих преференциях. Кроме того, портал полезен для действующих предприятий, здесь размещена актуальная информация об инвестиционной политике региона, о государственных мерах поддержки, инвестиционных площадках. Для тех, кто готов стать инвестором нового стартапа, на портале представлены бизнес-идеи.

«Это единое окно для бизнеса, который хочет работать в Липецкой области. Таких компаний много и мы открыты для диалога. Обновлённый ресурс делает это взаимодействие понятнее, проще и эффективнее», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Каждый муниципалитет имеет свой инвестпрофиль в разделе «О регионе». Инвестор может определиться с географией размещения, узнать о наличии конкурентов, выстроить кооперационные цепочки и логистику.

Есть возможность подать заявку на сопровождение проекта, заполнив форму «Стать инвестором». Специалисты Агентства инвестиционного развития оказывают поддержку на всех этапах инвестиционной стадии: от подбора и оформления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

До конца года планируется запуск второго этапа инвестиционного портала. Появится «Личный кабинет инвестора», который будет дополнен рядом полезных функций. Для предпринимателя разработают новые инструменты. Можно будет оперативно подать заявку на предоставление земельного участка под инвестпроект, обратиться и получить ответ по возникающим вопросам, принять приглашение на участие в мероприятии, получить индивидуальную подборку комплекса мер поддержки.