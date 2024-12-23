В Липецкой области завершен федеральный проект «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда» который позволил улучшить качество питьевой воды для более чем 22 тысяч жителей региона. Заключительным объектом стало масштабное строительство и модернизация инфраструктуры водоснабжения в районе Сырского Рудника в Липецке. Проект длился 2 года. За это время на водозаборе были пробурены три дополнительные скважины, которые соединили новым магистральным водоводом протяженностью почти 6,5 км с водопроводной насосной станцией. На самой станции установили современное оборудование для обеззараживания воды.

Липецкая область стала первым регионом в РФ, где был введен в эксплуатацию объект по проекту «Чистая вода» в селе Пригородка Усманского района. Всего с 2019 года в рамках федерального проекта в регионе построено 10 объектов и проложено 50,8 км сетей холодного водоснабжения. В 2023 году Липецкая область заняла 2 место в ЦФО и 14 место в России по качеству питьевой воды из централизованных источников водоснабжения.

С 2025 года Липецкая область приступит к реализации нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Этот проект станет логичным продолжением проекта «Чистая вода» и будет направлен на дальнейшее развитие и модернизацию систем холодного водоснабжения и водоотведения в регионе. «Обновление коммунальной инфраструктуры актуально для многих муниципалитетов региона. Мы стараемся сделать максимум в рамках всех программ, в которых участвует наша область», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.